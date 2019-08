Blumen am Tatort in Stuttgart.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Der mutmaßliche Täter eines Schwert-Angriffs in Stuttgart hatte nach Angaben des Staatsanwalts persönliche Beweggründe. "Es gibt weder religiöse noch politische Motive", sagte Staatsanwalt Heiner Römhild. Jetzt werde die Identität des Mannes geklärt. Er sitzt in U-Haft. Die Polizei geht davon aus, dass er Syrer mit gültigem Aufenthaltsstatus ist.



Der mutmaßliche Täter soll sein Opfer (36) nach einem Streit mit zahlreichen Stichen auf offener Straße und am helllichten Tage getötet haben.