Orca-Mutter mit totem Jungen. Quelle: Ken Balcomb/Center for Whale Research /dpa

Es waren herzzerreißende Szenen, die sich über Tage in den Gewässern vor der US-Westküste abspielten: Damit ihr totes Junges nicht im Meer versank, stupste eine Schwertwal-Mutter es immer wieder mit der Nase an und trug es so weiter mit sich.



Dass Schwertwale ein totes Jungtier über Tage mit sich tragen, sei nichts Ungewöhnliches, teilten Wissenschaftler des Center for Whale Research in der US-Stadt Friday Harbor mit. Die Tiere hätten eine besonders starke Beziehung zu ihrem Nachwuchs.