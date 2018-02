Wer künftig die SPD führt, braucht Rückhalt aus der ganzen Partei. Burkhard Lischka (SPD)

Auch die geschäftsführende Arbeits- und Familienministerin, Katarina Barley (SPD), hatte sich grundsätzlich offen dafür gezeigt. Die SPD in Sachsen-Anhalt sprach sich ebenfalls dafür aus. "Wer künftig die SPD führt, braucht Rückhalt aus der ganzen Partei", erklärte der Landesvorsitzende Burkhard Lischka am Sonntagabend nach einer Telefon-Vorstandskonferenz. Ein Mitgliedervotum gewährleiste das. Dagegen sagte Scholz am Abend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin": "Wir haben ein gutes und bewährtes Verfahren, und das ist, dass auf Parteitagen Vorsitzende bestimmt werden."