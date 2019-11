Wir brauchen aber mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen. Manuela Schwesig, SPD

"Die DDR war eine Diktatur", so Manuela Schwesig gegenüber der Funke-Mediengruppe am Montag. "Es fehlte alles, was eine Demokratie ausmacht: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, freie Wahlen, das Recht auf Opposition".