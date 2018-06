Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews werden Eltern. Quelle: Odd Andersen/PA Wire/dpa

Pippa Middleton (34) erwartet ihr erstes Kind. Das bestätigte die jüngere Schwester der britischen Herzogin Kate (36) in ihrer Fitness-Kolumne für das Waitrose-Magazin. "Ich hatte Glück, die ersten zwölf Wochen ohne Morgenübelkeit hinter mich zu bringen. Deshalb konnte ich einfach wie normal weitermachen", so Middleton.



Kate hatte bei all ihren drei Schwangerschaften an starker Übelkeit gelitten. Pippa Middleton hatte im Mai 2017 den Hedgefonds-Manager James Matthews (42) geheiratet.