Die thailändische Prinzessin Ubolratana (Mitte). Archivbild

Quelle: Guillaume Payen/SOPA via ZUMA Wire/dpa

Thailands König Maha Vajiralongkorn hat den überraschenden Einstieg seiner Schwester in die Politik als "unangemessen" kritisiert. Die Kandidatur von Prinzessin Ubolratana für das Amt der Premierministerin stehe auch im Widerspruch zur Verfassung, heißt es in einer Erklärung des Königspalasts.



Seine älteste Schwester hatte zuvor ihre Spitzenkandidatur bei der geplanten Parlamentswahl am 24. März bekannt geben lassen. Das gab es in der langen Geschichte des südostasiatischen Königreichs noch nie.