NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland scharf kritisiert, zugleich setzt er aber auf Dialog mit Moskau. "Damit sich unsere Beziehungen verbessern, muss Russland internationales Recht respektieren", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag".



Der Dialog mit Russland sei schwierig, aber wichtig. "Die NATO will Russland nicht isolieren", so Stoltenberg. Er begrüße, dass Deutschland "ein starker Anwalt ist für einen zweigleisigen Ansatz gegenüber Russland: starke Verteidigung und Dialog".