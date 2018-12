Robert Habeck, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Die Grünen wollen sich 2019 bei den für sie schwierigen Wahlen im Osten als Partei des gesellschaftlichen Zusammenhalts präsentieren. Die drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen seien für alle demokratischen Parteien "eine riesen Herausforderung", sagte Grünen-Chef Robert Habeck der Nachrichtenagentur AFP.



Die Bedingungen in Ostdeutschland seien für die Grünen "nochmal andere als in Bayern und Hessen 2018", sagte er. Die Grünen liegen im Osten zumeist unter zehn Prozent.