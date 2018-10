Der Heißluftballon hatte sich am späten Sonntagnachmittag in dem Strommast verfangen, der Korb mit sechs Insassen baumelte an der Spitze des Strommasts. Höhenretter sicherten zuerst den Korb, dann wurden der Pilot und fünf Passagiere nach und nach abgeseilt. Sie alle kamen wohlbehalten unten an. Die Aktion dauerte mehr als fünf Stunden. Die Insassen hatten großes Glück: Nur der Ballon mit seiner nicht stromleitenden Hülle kam mit den Leitungen in Berührung, nicht aber der Korb selbst. Während der Rettungsaktion wurde der Strom an den 380.000-Volt-Leitungen abgestellt.



Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) begann mit Untersuchungen. "Wir stehen noch absolut am Anfang", sagte Behördensprecher Jens Friedemann. Untersucht werde etwa, ob Hülle oder Korb beschädigt seien oder ob es ein technisches Problem mit dem Brenner gegeben habe. Geprüft werde auch, wann der Ballon zum letzten Mal gewartet wurde. Die Polizei ist in die Ermittlungen eingebunden.