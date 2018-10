Premierministerin Theresa May (Archiv). Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich optimistisch zum Verlauf der Brexit-Gespräche geäußert. Die Konturen eines Austrittsabkommens seien nun klar, sagte May. Auch in der Frage, wie Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden könnten, habe es Fortschritte gegeben.



May wird Mittwoch zum EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Eigentlich wollten die Unterhändler am Wochenende die Probleme lösen, doch blieb das Treffen ohne Einigung.