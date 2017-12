Berichte, sie wolle nach dem EU-Austritt ihres Landes vorzeitig zurücktreten, wies Theresa May zurück. Sie entbehrten "jeder Grundlage", sagte sie in einem Interview mit dem Sender Sky News. Der BBC sagte May auf die Frage, ob sie die konservative Partei auch in die für 2022 geplante nächste Parlamentswahl führen wolle: "Ja. Ich bin auf lange Sicht hier."