Premierministerin Theresa May kämpft um ihre Brexit-Abkommen.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May ringt nach mehreren Rückschlägen für den Brexit-Deal mit der EU um Einigkeit in ihrer Regierung. Bei einer Kabinettssitzung soll es heute um Vorbereitungen für den Fall gehen, dass Großbritannien ohne Abkommen ausscheidet.



Mehrere Minister hatten sich am Wochenende zu Konsequenzen geäußert, sollte das Parlament den Deal ablehnen. May weigert sich bislang, über einen Plan B zu sprechen, falls das Austrittsabkommen im Londoner Unterhaus scheitert.