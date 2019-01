Noch schlechter sieht es bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands aus. In Sachsen und Thüringen, wo die SPD schon 2014 mit knapp 12,5 Prozent weit hinten in der parlamentarischen Nahrungskette landete, sich aber noch in Regierungsbeteiligungen retten konnte, können die Sozialdemokraten froh sein, wenn sie überhaupt noch zweistellig gewählt werden. Im roten Brandenburg, seit der Wende fest in sozialdemokratischer Hand, kündigt sich ein Desaster an. In Umfragen liegt die SPD bei 20 bis 23 Prozent - gleichauf mit der AfD.