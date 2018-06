Über den völlig überraschenden Vorstoß von Trump, Russland wieder in die Gruppe der großen Industrienationen aufzunehmen, gab es keine Einigung. Der US-Präsident stand in den Beratungen isoliert da. Der Neuling in der Runde, Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conti, hatte nur anfangs Sympathien für die Idee geäußert, ohne sich dann aber hinter Trump zu stellen. Die G7-Partner erwarten erst Fortschritte im Friedensprozess für die Ukraine. Russland war 2014 nach der Annexion der Halbinsel Krim ausgestoßen worden. Russland selbst strebt nach Darstellung von Außenminister Sergej Lawrow ohnehin keine Rückkehr in die Gruppe an: Moskau habe niemanden darum gebeten, sagte Lawrow dem russischen Staatsfernsehen. "Wir arbeiten hervorragend in anderen Formaten."