CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellte am Sonntagabend aber schon klar: "Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben." Er ergänzte allerdings: Die Thüringen-CDU mit Mike Mohring an der Spitze sei sich "ihrer Verantwortung bewusst, diesem Land zu dienen". Die Spaltung des Landes müsse überwunden werden - das werde die CDU nun in den Gremien in Bund und Land beraten. Was das heißt, blieb zunächst unklar. Mohring selbst hatte eine Tolerierung oder gar Koalition mit den Linken bislang ebenfalls ausgeschlossen. Nun sagte aber auch er: Seine Partei stehe in der Verantwortung für das Land und werde schauen, "was man gemeinsam mit dem Wahlergebnis machen kann". Die Tatsache, "dass es in der Mitte keine Mehrheiten mehr gibt, verlangt jetzt neue Antworten".