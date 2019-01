Bei einem Treffen der Finanzminister von Bund und Ländern zur Reform der Grundsteuer werden schwierige Verhandlungen erwartet. Die Lage sei vollkommen festgefahren, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will am Nachmittag in Berlin mit seinen Länderkollegen zusammenkommen. Es gehe darum, den "gordischen Knoten" zu durchschlagen, die Verhandlungen könnten lange dauern, hieß es in den Teilnehmerkreisen. Auf dem Tisch liegen zwei Modelle. Es sei unklar, ob es heute eine Einigung gebe.