Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro trifft Heiko Maas. Archiv.

Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

Außenminister Heiko Maas will heute bei seinem Treffen mit dem brasilianischen Präsident Jair Bolsonaro auch Streitfragen ansprechen. Es soll um Themen wie Klimaschutz, den Regenwald, Menschenrechte und Minderheiten gehen, kündigte Maas an.



Er ist der erste Regierungsvertreter eines EU-Landes, der seit dem Amtsantritt am 1. Januar von Bolsonaro empfangen wird. Dieser stellt internationale Verträge und Institutionen in Frage und richtet seine Politik ganz an nationalen Interessen aus.