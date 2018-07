Ankunft Ehepaar Trump in Brüssel. Quelle: Benoit Doppagne/BELGA/dpa

US-Präsident Donald Trump ist in Brüssel eingetroffen, wo er am Mittwoch und Donnerstag am Nato-Gipfel teilnehmen wird. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete auf dem Militärflughafen Melsbroek.



Bei dem Spitzentreffen droht erneut Streit. Trump zeigt sich unnachgiebig in seiner Forderung, dass andere Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssten. Über der Marke von zwei Prozent liegen lediglich die USA und einige andere Bündnispartner wie Großbritannien und Griechenland.