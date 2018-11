Olaf Scholz soll auch Vizekanzler werden.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach CDU und CSU will auch die SPD in den nächsten Tagen die Besetzung ihrer Ministerposten in der neuen Regierung klären. "Die Personalentscheidungen werden diese Woche getroffen", sagte Parteivize Malu Dreyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für Spannung sorgt vor allem die Frage, wer Außenminister werden soll. Ein Verbleib von Sigmar Gabriel gilt als ausgeschlossen.



Die SPD will drei Männer und drei Frauen ins Kabinett schicken. Als sicher gilt, dass Olaf Scholz Finanzminister wird.