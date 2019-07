Freiwasserschwimmer Sören Meißner

Quelle: imago 41132577

Vize-Europameister Sören Meißner hat zum Auftakt der Freiwasserwettbewerbe bei der Schwimm-WM in Südkorea die angestrebte Top-Ten-Platzierung deutlich verpasst.



Im Rennen über fünf Kilometer im EXPO Ocean Park in Yeosu schlug Meißner als 23. nach 53:43,1 Minuten mit 21 Sekunden Rückstand an. Bundestrainer Stefan Lurz meinte: "Es war nicht sein Tag. Er kann eigentlich mehr."



WM-Debütant Niklas Frach erreichte mit 19,7 Sekunden Rückstand Platz 18.



Das erste Gold der WM ging an den Ungarn Kristof Razovszky vor dem Franzosen Logan Fontaine und dem Kanadier Eric Hedlin.