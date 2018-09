Ort des Prozesses ist das Landgericht in Baden-Baden. Archivbild Quelle: Winfried Rothermel/dpa

Fast ein Jahr nach seiner Verhaftung muss sich ein Schwimmlehrer von diesem Mittwoch an wegen teils schweren Missbrauchs von 37 kleinen Mädchen vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Der heute 34 Jahre alte Mann soll sich an ihnen während des Schwimmunterrichts vergangen haben - zum Teil im Schwimmbecken oder auch in der Umkleidekabine.



Einige der ihm vorgeworfenen rund 200 Taten filmte er der Anklage zufolge mit einer Unterwasserkamera. Das jüngste Kind war erst vier Jahre alt.