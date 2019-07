Die Bademeister sind entrüstet.

Quelle: Frank May/dpa

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagt eine zunehmende Aggressivität in Freibädern. Verbandspräsident Peter Harzheim sagt: "Man hat sicherlich einiges erlebt, aber was sich in den letzten 40 Jahren getan hat, ist doch erschreckend."



Vor allem in den letzten zehn bis 20 Jahren habe sich in Sachen Respekt einiges geändert. Jetzt bekomme man eher Sprüche zu hören wie "Alter, was willste?" Eltern lebten ihren Kindern vor, dass sie sich nichts gefallen lassen müssten.