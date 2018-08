Schlauchboot der DLRG. Archivbild Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 51-jähriger Mann ist beim Schwimmen in der Ostsee vor Usedom ums Leben gekommen. Der Mann sei am Freitagabend bei starkem Wellengang zusammen mit seiner Lebensgefährtin ins Wasser gegangen, teilte die Polizei mit. Nach einiger Zeit verließen die beiden ihre Kräfte.



Ein Urlauber beobachtete die dramatische Szene in der Nähe von Bansin und alarmierte die Rettungsschwimmer. Die konnten die 52 Jahre alte Frau lebend aus der Ostsee bergen - für ihren Partner kam aber jede Hilfe zu spät.