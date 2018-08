So lässt es sich aushalten: Eine Abkühlung im Badesee. Quelle: Thomas Warnack/dpa

Erst ein Höhepunkt der Hitzewelle, dann eine erfrischende Abkühlung: Die neue Woche startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vielerorts wieder mit bis zu 36 Grad Wärme. Am Dienstag ist erneut Schwitzen angesagt bei Höchstwerten von 34 bis 38 Grad. "Punktuell kann es sogar noch etwas heißer werden, so dass mit einer hohen und extremen Wärmebelastung zu rechnen ist", warnte der DWD.



Möglicherweise sei es mit den Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze bereits am Donnerstag vorbei.