CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach Kritik wegen eines Karnevalswitzes über Intersexuelle und wegen Aussagen zur Ehe für alle mit Schwulen und Lesben in ihrer Partei diskutiert. Bei dem Gespräch in der CDU-Parteizentrale antwortete sie mit "Ja" auf die Frage, ob der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) gleichberechtigt sei.



Auch gleichgeschlechtliche Ehe kam zur Sprache. Sie sagte: "Die Ehe für alle ist ein Fakt, ist abgestimmt worden, ist akzeptiert worden, gilt für mich."