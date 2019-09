Auch der Haussperling ist stark betroffen. Archivbild

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Binnen 30 Jahren ist die Zahl von Vogelbrutpaaren am Bodensee um ein Viertel gesunken. Das zeigt eine Studie der Ornithologischen Arbeitsgruppe Bodensee und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie. 1980 lebten demnach am Bodensee noch rund 465.000 Brutpaare, 2012 nur noch 345.000.



Laut Mitautor Hans-Günther Bauer spiegele die Entwicklung am Bodensee zugleich einen europaweiten Abwärtstrend wider. Auch in anderen Regionen Deutschlands brachen die Bestandszahlen vieler Arten ein, hieß es weiter.