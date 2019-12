Die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs ist für die Macher des renommierten "Science"-Magazins die wichtigste Forschungsarbeit in diesem Jahr. "Für Astronomen bestätigt das Bild jahrzehntelange Arbeit, in der sie Theorien über schwer greifbare Objekte aufgestellt haben, die sie nicht sehen konnten", heißt es zur Begründung des "Breakthrough of the Year" ("Durchbruch des Jahres").