heute.de: Was bietet sich als Alternative zur Gasheizung an?



Quaschning: Abgesehen von einigen Altbauten, bei denen man wahrscheinlich nicht umhin kommt, mit Gas zu heizen, bieten sich bei neuen Gebäuden eine Wärmepumpe an. Die ist elektrisch betrieben – und wenn der Strom aus klimafreundlicher Erzeugung kommt, lässt sich damit CO2-neutral heizen. Bestrebungen Gas auch klimafreundlich zu produzieren, gibt es zwar, aber eine markttaugliche Umsetzung in den dann benötigten Mengen sehe ich in naher Zukunft leider nicht.



heute.de: Insgesamt also kein erfreuliches Ergebnis bei diesem Maßnahmenpaket für ein besseres Klima?



Quaschning: Für mich eher frustrierend. Bislang waren immerhin 30 bis 40 Euro Abgabe pro Tonne CO2 im Gespräch, jetzt ist von 20 Euro die Rede – und das auch noch rückvergütet. Natürlich ist das ganz nett, wenn ein Bahnticket wegen einer geringeren Mehrwertsteuer ein paar Euro weniger kostet. Eigentlich müssten wir das Tempo der Maßnahmen jedoch verzehnfachen – aber wie, wenn der Bau von Windenergieanlagen am Boden liegt und bald wegen wegfallender Subventionen auch kaum noch Interesse an Solardächern vorhanden sein dürfte? Das vorgestellte Paket ist viel zu minimalistisch und unbefriedigend. Ich wüsste gerne, warum man darum so lange gerungen hat.