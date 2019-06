Emina macht eine Probefahrt.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Weg für den Start von Elektro-Tretrollern in Deutschland ist frei. An diesem Samstag tritt die Verordnung mit der generellen Zulassung und den technischen Anforderungen in Kraft, die jetzt im Bundesgesetzblatt erschien.



Nun können Hersteller und Leihfirmen weitere Vorbereitungen angehen, damit Fahrer ab 14 Jahren mit den Gefährten noch in diesem Sommer losrollen können - wohl frühestens im Juli dürfte es so weit sein. Fest stehen auch Verkehrsregeln und Geldbußen von bis zu 70 Euro.