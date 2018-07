Frau stirbt an Nowitschok-Vergiftung im Salisbury Krankenhaus. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Nach dem Tod einer Britin durch eine Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok hat Scotland Yard Mordermittlungen aufgenommen. Zudem soll der Krisenstab der Regierung, das Cobra-Komitee, in London zusammentreten.



Die 44-jährige Frau war Sonntag im Krankenhaus gestorben. In der Klinik hatte sie gut eine Woche zusammen mit ihrem 45-jährigen Lebensgefährten gelegen, der weiter in einem kritischen Zustand ist. Die Polizei geht davon aus, dass beide einen Behälter mit dem Nervengift berührt haben.