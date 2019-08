Doch das war Singers Fonds Elliott nicht genug. Deshalb legte der Investor nach und schrieb Anfang des Monats einen offenen Brief an den Vorstand – ein übliches Vorgehen. So erhöht er den Druck über die Öffentlichkeit. In dem Brief warf er dem Management verpasste Chancen, schlechtes Urteilsvermögen und eine mangelhafte Kommunikation vor. Das Management lasse außerdem Ambitionen vermissen. Kein schönes Zeugnis für einen Vorstand. Elliott alias Singer forderte explizit die Abspaltung von AutoScout24. Grund: Getrennt seien die beiden Teile mehr wert als zusammen. Das ist der grundsätzliche Ansatz vieler aktivistischer Investoren.