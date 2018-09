Scrabble wird 70 Jahre alt und erhält einen neuen Namen. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Als "Sensation" kündigt Mattel die deutsche Jubiläumsausgabe von Scrabble an. Der Spieleklassiker wird zum 70. Geburtstag in "Buchstaben-Yolo" umbenannt.



Yolo, das für "You Only Live Once" ("Du lebst nur einmal") steht, wurde 2012 zum Jugendwort des Jahres gekürt. Der Hersteller spricht von "Neuanfang" und "Verjüngungskur". "Die neue Version bietet dabei mehr Spaß als je zuvor - für die gesamte Family Crew und vor allem für die Kids und Fans von lässiger Jugendsprache", so die Ankündigung.