Zu den Äußerungen von Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte sie: "Mich hat überrascht, wie persönlich es geworden ist." Laut Rackete soll es mehr um ein Versagen der Europäischen Union gehen - "nicht um Einzelpersonen wie mich, die zufälligerweise in Erscheinung treten".



Rackete war in der Nacht zum vergangenen Samstag unter Hausarrest gestellt worden, nachdem sie ihr Schiff mit mehreren Migranten an Bord trotz Verbot in den Hafen von Lampedusa gefahren hatte. Dabei touchierte die "Sea-Watch 3" ein Schnellboot der Polizei, das das Schiff vom Anlegen abhalten wollte. Seit Dienstag ist Rackete wieder frei. Ihr Schiff wurde beschlagnahmt. Rackete könnte selbst wegen illegaler Einwanderung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt werden.