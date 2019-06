Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa. Heinrich Bedford-Strohm, Evangelischen Kirche Deutschland

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, nennt die Festnahme eine "Schande für Europa". Er sei "traurig und zornig", erklärte der Landesbischof am Samstag in Hannover. "Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa." Seine Gedanken und Gebete seien bei der Kapitänin Carola Rackete.