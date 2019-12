Man wolle nun so schnell wie möglich mit weiteren Rettungsoperationen beginnen, so Neugebauer "Wir haben natürlich die Vorbereitungen für den nächsten Einsatz begonnen." Einen genauen Termin, wann die "Sea-Watch 3" wieder in See sticht, könne er nicht nennen. Aber es seien "eher Tage als Wochen", so Neugebauer. Es werden jetzt nur noch laufende Wartungsarbeiten beendet.