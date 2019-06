Carola Rackete aus Kiel, deutsche Kapitänin der «Sea-Watch 3».

Quelle: Till M. Egen/Sea-Watch.org/dpa

Die Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffes Sea-Watch 3, Carola Rackete, hat den europäischen Staaten vorgeworfen, kein Interesse an einer Lösung für die aus Seenot geretteten 42 Migranten zu haben.



Sie erklärte, erfolglos versucht zu haben, mit Behörden in Italien, Deutschland, Malta und Frankreich zusammenzuarbeiten. "Wir sind vollkommen allein gelassen worden", sagte Rackete. Sea-Watch-Sprecherin Giorgia Linardi erklärte, die Polizei verhindere ein Einlaufen in den Hafen Lampedusa.