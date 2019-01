Ruben Neugebauer, Sprecher von Sea-Watch. Archivbild

Seit 17 Tagen harren die Menschen auf den beiden Schiffen aus. "So lange hat es noch nie gedauert", sagte Ruben Neugebauer, Sprecher der Menschenrechtsorganisation Sea-Watch und Sea-Eye gegenüber dem ZDF. Am Freitag seien auf beiden Schiffen die Crews ausgetauscht und die Lebensmittelvorräte aufgefüllt worden. Trotzdem seien die Zustände an Bord "psychologisch unhaltbar" so Neugebauer.



Aus Verzweiflung sprang ein Mann über Bord, weil er glaubte, er könne an die Küste von Malta schwimmen. Zudem müssten die Menschen, die zum Teil aus den Foltergefängnissen Libyens kommen wegen des schlechten Wetters unter Deck bleiben, was für manche nur schwer zu ertragen sei. "Es ist schäbig und inakzeptabel", so Neugebauer, dass die Europäische Union ihren Dissens in der Flüchtlingspolitik "auf dem Rücken der Menschen" austrage. Es sei eine "grundsätzliche Lösung" nötig.