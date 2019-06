Sebastian Vettel. Archivbild

Quelle: Sergei Grits/AP/dpa

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht am Sonntag (20.10 Uhr MESZ) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Kanada. Er gewann das Qualifying vor Lewis Hamilton (Mercedes) und seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc.



"Ich bin voller Adrenalin. Das war eine super Runde. Ich bin sehr glücklich für das Team", sagte Vettel, der zuletzt 16 Mal in Serie die Pole verpasst hatte: "Das Auto war deutlich besser als gestern, es hat sich sehr gut angefühlt." Renault-Pilot Nico Hülkenberg belegte Rang 7 direkt vor dem WM-Zweiten Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.