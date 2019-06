Armut, Flucht, Heimatlosigkeit und Krieg waren die Hauptmotive seiner ausnahmslos in schwarz-weiß gehaltenen Fotografien. Mit den Büchern "Migration" und "The Children: Refugees and Migrants" ("Kinder der Migration"), die beide 2000 veröffentlicht wurden, machte er auf das Schicksal von damals 30 Millionen Flüchtlingen weltweit aufmerksam. Aus gesundheitlichen Gründen und weil ihn durch die direkte Konfrontation mit dem Völkermord in Ruanda Zweifel an seiner Arbeit überkamen, hörte er Mitte der 1990er Jahre für eine Zeit mit seiner fotografischen Arbeit auf.