Die Große Koalition hat in dieser Legislatur ihre Investitionsausgaben tatsächlich deutlich erhöht. Im Haushalt für 2020 sind Investitionen in Rekordhöhe vorgesehen: 42,9 Milliarden Euro - ob für den Aus- und Weiterbau von Straßen oder Schienenstrecken, für neue Kitas, digitale Schulen oder schnellen Mobilfunk. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn erstens muss man die Investitionsausgaben in Relation setzen zum Gesamthaushalt - bei Ausgaben von 360 Milliarden Euro bleibt die Quote eher bescheiden. Und zweitens rechnet Finanzminister Scholz (SPD) in seiner Finanzplanung für die kommenden Jahre mit gleichbleibenden Investitionen. Dadurch würde die Investitionsquote sinken.