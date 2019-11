Es ist zumindest auffällig, dass Angela Merkel die Verteidigungsministerin in ihrer Rede gleich zweimal lobend erwähnt. Ihr den Rücken stärkt, was die Verteidigungsausgaben betrifft.



Das berühmte 2-Prozent-Ziel der Nato, das man in den 2030er Jahren erreichen will – so Merkels Zusage. Und ganz nebenbei ist der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vermutlich dankbar, dass er so auch in diesem Thema einmal mehr die Unterschiede in der Großen Koalition herausstellen kann.