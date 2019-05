heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Bewaffnete Angreifer haben in einer katholischen Kirche im westafrikanischen Burkina Faso sechs Menschen erschossen. Sie drangen während einer Messe in das Gotteshaus der Gemeinde Dablo im Norden des Landes ein, wie Bürgermeister Zongo sagte.



Sicherheitskräfte sprachen von 20 bis 30 Angreifern. Es war der zweite Überfall auf eine Kirche binnen zwei Monaten. Die Angreifer hätten auf die fliehenden Gläubigen geschossen und die Kirche, angrenzende Läden und ein Restaurant in Brand gesteckt.