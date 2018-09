Höhenretter der Feuerwehr sind in den Ballonkorb geklettert. Quelle: Caroline Seidel/dpa

In Bottrop ist ein Heißluftballon in eine Stromleitung gestürzt. In dem Korb des Ballons, der an der Spitze eines Strommasts baumelte, seien sechs Menschen. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren alle Personen unverletzt.



Höhenretter der Feuerwehr kletterten zu dem Korb, der sich in etwa 65 Metern Höhe in den Leitungen verfangen hatte. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es zu Problemen beim Schienenersatzverkehr der S9 zwischen Essen und Bottrop.