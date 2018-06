Die Straße ist nach dem Unfall in Birmingham gesperrt. Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der britischen Stadt Birmingham ums Leben gekommen. Mehrere Opfer wurden verletzt, ein Mann lebensgefährlich, teilte der Rettungsdienst mit. An dem Unfall in der Nacht zum Sonntag waren sechs Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Taxi. Der Fahrer und zwei weitere Insassen starben.



Die Unfallursache ist unklar. Polizisten beschrieben die Lage als "erschütternd". Auch 40 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Straße wurde für längere Zeit gesperrt.