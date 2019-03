Karnevalswagen brennt in Oberhausen ab.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Beim Brand eines Karnevalswagens in Oberhausen sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Mann auf dem Wagen erlitt schwere Brandverletzungen an den Händen, im Gesicht und an der Brust, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.



Beim Versuch, das Feuer zu löschen, erlitten vier Menschen leichte Brandverletzungen, ein weiterer brach sich ein Bein. Das Feuer war ausgebrochen, als sich die Wagen gerade für den Kinderkarnevalszug aufstellten.