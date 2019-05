Sechs-Meter-Marke auf der Zugspitze geknackt. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, liegen erstmals nach 20 Jahren wieder sechs Meter Schnee im Mai. Diese Höhe sei heute gemessen worden, sagte Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München.



Zuletzt sei am 23. Mai 1999 die Sechs-Meter-Marke erreicht worden - damals maßen die Meteorologen 6,10 Meter. Smieskol geht nicht davon aus, dass die Schneehöhe in den kommenden Tagen noch steigen wird. Grund sei, dass kein Neuschnee zu erwarten sei.