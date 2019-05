Die 5G-Auktion läuft noch. Archivbild

Die Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland wird für den Staat immer lukrativer. Die Gebote der Telekommunikationsunternehmen übersprangen die Schwelle von sechs Milliarden Euro. Das geht aus der Webseite der Bundesnetzagentur hervor.



Die Versteigerung der 5G-Frequenzen hatte am 19. März begonnen. Teilnehmer sind die drei bisherigen Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) sowie der Neueinsteiger Drillisch. Ein Ende des Bietermarathons ist dennoch nicht in Sicht.