Keine Pausen, kein privater Plausch, kein Checken von privaten E-Mails, kein Anruf beim Arzt oder in der Autowerkstatt: In einer Bielefelder Agentur herrscht Ruhe. Von 8 bis 13 Uhr programmieren die 17 Mitarbeiter hier Webseiten und erarbeiten digitale Marketingstrategien. Ausgedacht hat sich dieses Konzept Lasse Rheingans. Er will sogar in fünf Stunden das schaffen, was sonst im Acht-Stunden-Tag erreicht wird. Eine Uhr an der Wand zeigt an, wie viel Arbeitszeit noch übrig ist.



"Es freut mich jeden Tag, ein bisschen mehr zu lernen, worauf man achten muss, damit man es einhalten kann", meint Rheingans. Ruhe im Büro und weniger Ablenkung gehören auf jeden Fall dazu. "Wenn alle um 13 Uhr Feierabend machen, wird jeder Mitarbeiter zum gleichberechtigten Teammitglied", ergänzt Mitarbeiterin Janine Kunz. "Man muss schon am Ball sein in den fünf Stunden, um seine Tagesziele zu erreichen."