Sechs Syrer sind bei einer Anti-Terrorrazzia festgenommen worden. Quelle: Arne Dedert/dpa

Bei Razzien hat die Polizei in mehreren Städten Deutschlands sechs Syrer festgenommen. Die Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren sollen als Mitglieder der Terrororganisation IS einen Anschlag in Deutschland geplant haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.



Die Anschlagsplanungen waren den Ermittlungen zufolge noch nicht abgeschlossen, sollen sich aber gegen ein öffentliches Ziel in Deutschland gerichtet haben. Rund 500 Polizeibeamte waren an den Durchsuchungen beteiligt.