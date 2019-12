Das Krankenhaus in Ostrava.

Quelle: Jaroslav Ožana/CTK/dpa

Nach dem bewaffneten Angriff in einem Krankenhaus in Tschechien hat sich der mutmaßliche Schütze das Leben genommen. "Wir haben den Schützen gefunden", teilte die Polizei nach einer mehrstündigen Fahndung mit. "Der 42-jährige Mann hat sich selbst in den Kopf geschossen, bevor die Polizei etwas unternehmen konnte. Er ist tot."



Ein Angreifer hatte am Morgen in einem Krankenhaus in Ostrava sechs Menschen getötet. Vier Menschen waren sofort tot, zwei weitere erlagen ihren Verletzungen.